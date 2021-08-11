В Калининграде десятки домов остались без газа из-за отключения газопровода в Ладушкине

В Калининграде десятки домов остались без газа. О причинах сложившейся ситуации во вторник 10 августа сообщила пресс-служба мэрии города.

- ООО «Калининградгазификация» сообщило, что до 13 августа 24:00 оно отключило газопровод, который тянется от Ладушкина до улицы Камской в Калининграде, – пояснили в пресс-службе. - Соответственно без газа в эти дни осталось множество домохозяйств, СНТ и промышленных объектов на юге нашего города.

В мэрии пообещали, что газовщики постараются по возможности подключать потребителей раньше.