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Общество11 августа 2021 13:46

В Калининграде десятки домов остались без газа из-за отключения газопровода в Ладушкине

Власти обещают исправить ситуацию до 13 августа
Иван МАРКОВ
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В Калининграде десятки домов остались без газа. О причинах сложившейся ситуации во вторник 10 августа сообщила пресс-служба мэрии города.

- ООО «Калининградгазификация» сообщило, что до 13 августа 24:00 оно отключило газопровод, который тянется от Ладушкина до улицы Камской в Калининграде, – пояснили в пресс-службе. - Соответственно без газа в эти дни осталось множество домохозяйств, СНТ и промышленных объектов на юге нашего города.

В мэрии пообещали, что газовщики постараются по возможности подключать потребителей раньше.