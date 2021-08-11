Прокуратура озаботилась комфортом задержанных в ИВС в Советске

. Фото: Александр Подгорчук

В изоляторе временного содержания в Советске не соблюдаются нормы законодательства в сфере материально-бытового обеспечения задержанных. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурорские работники навестили изолятор и выяснили, что в камерах отсутствуют вешалки для верхней одежды и бачки для питьевой воды. Более того, в камерах не работали радиодинамики для вещания общегосударственных программ.

После этого в адрес начальника местного отдела полиции было внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.