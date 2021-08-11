В Калининградском зоопарке измерили питона попугаями

Александр Хлевтов с питоном Зоей Фото: Facebook

В Калининградском зоопарке во вторник, 10 августа, провели замер питона-альбиноса по кличке Зоя. Отчет выложил на своей персональной странице в Фейсбуке специалист сектора «Террариум» Александр Хлевтов:

- Наконец-то взвесили нашу красавицу. 385 сантиметров долготы и 43 килограмма широты! - написал он.

В комментариях Хлевтова попросили перевести размеры в попугайский эквивалент, на что специалист ответил: «Это зависит от выбора вида попугая в качестве меры для измерения!»

Корреспондент «Комсомолки» навел справки и выяснил, что, если измерять длину калининградского питона в дятловых попугаях, длина тела которых колеблется от 7 до 13 сантиметров, то размеры Зои как раз составят «38 попугаев и одно попугайское крылышко», как в знаменитом мультфильме.