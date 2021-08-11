Депутат Госдумы Пятикоп не смог собрать подписи для участия в выборах в горсовет Калининграда

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Калининград-Ленинградская ТИК отказала в регистрации кандидатом в депутаты городского Совета Калининграда депутата Госдумы РФ Александра Пятикопа. Об этом сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

Пятикоп пытался стать депутатом горсовета Калининграда по одномандатному округу № 10. Он баллотировался в качестве самовыдвиженца, поэтому ему пришлось собирать подписи в поддержку своего выдвижения.

Всего ему необходимо было собрать не менее 85 подписей, и 4 августа подписные листы поступили в ТИК. Однако по итогам проверки 41 подпись была признана недействительной.

Оставшиеся 44 подписи были признаны достоверными и действительными, однако их не хватило для регистрации кандидата.