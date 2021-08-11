Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 17:11

Калининградец расстрелял соседскую собаку из винтовки

Мужчина наказал алабая за громкий лай
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

На жителя Зеленоградского района завели уголовное дело за жестокое обращение с животным. Мужчина расстрелял соседского пса из пневматической винтовки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в одном из поселков района. Раненую собаку хозяйка доставила в клинику, где ветеринары достали пулю. Однако благодаря рентгеновскому снимку удалось обнаружить еще шесть пуль от пневматического оружия. Ветеринары приняли решение пули не удалять, потому что они уже вросли в тело.

«Выяснилось, что алабай служил живой мишенью для 56-летнего местного жителя. По предварительным данным, с конца мая мужчина периодически «наказывал» пса из-за громкого лая, стреляя в животное из окна своего дома. Так как пули мелкие, видимых повреждений на теле собаки они почти не оставляли», - рассказали в пресс-службе полиции.

Полицейские изъяли у стрелка винтовку.