Съемки детективного сериала с Анной Михалковой продлятся в Калининграде до 16 ноября

В Калининграде с 15 августа начнутся съемки сериала под названием «Васнецова», в котором главную роль исполнит Анна Михалкова.

Как сообщает пресс-служба администрации города, речь идет о 16-серийном детективе с элементами мелодрамы. Работать киногруппа закончит 16 ноября.

Вероника Васнецова - майор юстиции следственного управления, мать четверых детей. Приехав в незнакомый город, благодаря колоссальному профессиональному опыту она становится руководителем группы по борьбе с особо тяжкими преступлениями…

Режиссером-постановщиком картины выступит Алексей Андрианов («Грозный», «Годунов», «Воин»), оператором-постановщиком станет Андрей Дебабов («Отпуск», «Кухня», «Пятница»).