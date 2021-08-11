Алиханов отказался «вбивать гвоздь в крышку» общественно-политического совета

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Антон Алиханов рассматривал вопрос о ликвидации общественно-политического совета при губернаторе. Об этом глава Калининградской области признался на очередном заседании совета в среду, 11 августа.

«Коллеги, я признаюсь честно. В зависимости от того, как прошел бы сегодняшний совет, я думал достать большой гвоздь и заколотить его в крышку гроба общественно-политического совета. Потому что последние два заседания совета были настолько унылыми, только что никто не храпел. Хотя темы поднимались, как мне кажется, достаточно волнующие жителей региона. В прошлый раз - безработица, социальный контракт, состояние рынка труда. В позапрошлый - экология, зеленые насаждения, загрязнение рек. Но вы вдохнули хоть какую-то жизнь», - сказал он.

Тем не менее после сентябрьских выборов состав общественно-политического совета будет пересмотрен, заявил Алиханов.

«Видимо, он будет серьезно расширен, в том числе за счет представителей молодежи, - сказал он. - Честно вам скажу, у меня есть молодежный чат, там разные люди: из экстремально настроенных кругов, представители разных партий. Так вот там жизни в десятки, сотни раз больше. Без обид».

По словам губернатора, он хочет, чтобы общественно-политический совет был местом, где были бы дебаты, где можно было бы поговорить, если надо - поругаться и покритиковать.

«Я давал такую возможность на экологическом общественном совете. У нас что, все замечательно с экологией? Ругайте в том числе партию власти, здесь же оппозиция представлена, лучшие, как мне казалось и кажется, ее представители. Или безработица. Ничего не услышал», - добавил Антон Алиханов.