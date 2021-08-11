Калининградцы сдали в переработку 100 тонн вторсырья

В Калининграде будет расширена сеть контейнеров для сортировки отходов Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде за 13 месяцев горожане собрали при помощи контейнеров для раздельного сбора 100 тонн вторсырья. Об этом в среду, 11 августа, сообщил руководитель организации «Зеленое дело» Олег Пауков. Также он поблагодарил горожан, серьезно относящихся к вопросам сортировки.

- Спасибо большое тем, кто опускал в контейнеры чистое сырье, кто не кидал мусор, - написал Пауков. - Замусоренность контейнеров около 20%. И это чуть больше чем за год такой результат. Та же Германия шла к такому результату 15 лет. Месяц за год, в общем, догнали.

Бизнесмен в заключение добавил, что в скором времени в Калининграде сеть контейнеров будет расширена.