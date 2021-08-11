Калининградец получил 15 лет колонии за изнасилование 15-летней девочки

Преступление 43-летний калининградец совершил еще в сентябре прошлого года. У шиномонтажной мастерской в районе улицы Емельянова, он напал на возвращавшуюся домой 15-летнюю школьницу. Мужчина несколько раз ударил девочку, придушил и надругался над ней. Совершив грязное дело, негодяй скрылся.

Благодаря тому, что девочка сразу рассказала обо всем родителям, насильника оперативно задержали.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, вину в совершении преступлений мужчина не признал ни на стадии предварительного следствия, ни в суде. Но следователям удалось собрать достаточный объем доказательств.

Мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься обучением и воспитанием детей на срок 13 лет. В качестве дополнительного наказания суд назначил осужденному ограничение свободы на срок 1 год 8 месяцев.