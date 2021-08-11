В Калининграде мужчина нашел банковскую карту и снял с нее 78 тыс рублей

В Калининграде 34-летний житель Багратионовского района нашел банковскую карту, на обороте которой был записан пин-код. Мужчина обрадовался этому и расплатился картой на автозаправке, а затем снял деньги – всего 78 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, карточка принадлежала 24-летнему местному жителю. С заявлением о краже он обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Теперь его будут судить.

Полиция напоминает, если вы нашли чужую банковскую карту, то расплачиваться ею категорически нельзя.