В Калининградской области морпехи Балтийского и Северного флота провели учения

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области подразделения морской пехоты Балтийского и Северного флотов провели совместные учения – десантные корабли и катера выполнили артиллерийские стрельбы и отработали задачи по высадке на побережье.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в учении были задействованы большой десантный корабль «Минск», малые десантные корабли на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и «Мордовия», 20 единиц боевой техники, порядка 100 военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского и Северного флотов, а также морской авиации флота.

Огневая поддержка высадки десанта осуществлялась бомбардировщиками Су-30СМ и Су-24 и корабельной артиллерией.