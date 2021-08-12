В Зеленоградске снимут сцену убийства для сериала «Психология преступления 3»

В Калининградской области продолжаются съемки продолжения сериала «Психология преступления». Очередная киносмена пройдет сегодня, 12 августа.

Как сообщатся в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» в «ВКонтакте», в Зеленоградске снимут «яркие сцены убийства».

Для этого киношникам нужны актеры массовых сцен. Требуются:

- свидетели преступления(мужчины 30-60 лет в повседневной одежде, можно в халатах и домашних штанах);

- полицейские (мужчины в берцах без усов и бороды);

- санитары (мужчины 30-50 лет).

Отмечается, что съемки продлятся весь день.