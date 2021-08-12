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Происшествия12 августа 2021 9:19

После ДТП с пострадавшим в Гурьевском районе возбуждено уголовное дело

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Следователем в Гурьевском районе возбуждено уголовное дело после ДТП, которое случилось 19 марта на 16 км автодороги «Калининград — Полесск». Тогда 34-летний водитель автомобиля «Рено», следуя со стороны Полесска в направлении Гурьевска, совершил наезд на 25-летнего пешехода.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, мужчина в момент ДТП переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья.