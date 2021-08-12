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Здоровье12 августа 2021 11:07

В Калининграде заработал новый пункт вакцинации от коронавируса

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в течение двух дней, 12-13 августа, привиться первым и вторым компонентом вакцины можно будет в мобильном пункте поликлиники Центральной городской клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иммунизация будет проводиться по живой очереди с 10 до 18 часов на площадке перед гипермаркетом «КЭШ Виктория» по адресу: Московский пр., 183-а.

Наряду с вакцинацией здесь также можно будет пройти флюорографию, женщинам – маммографию, врача-гинеколога с УЗ-диагностикой.

Напомним, что до 13 августа включительно в Калининграде работают следующие мобильные пункты:

– торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2) с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

– на пл. Победы – с 10 до 20 часов;

– в ДС «Янтарный» - с 12 до 20 часов.