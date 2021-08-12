В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 12 августа нет света и воды

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В Калининграде в четверг, 12 августа, в течение дня не будет электричества в домах на 16-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на ул. У. Громовой 39, 41, 59-65, 59а, 69-75, 83-93, ул. Карамзина 1-7, 41-47, 50-56, Южный бульвар 2-8, 42-48, ул. О. Кошевого 82-88; ул. Багратиона 111, пер. Серпуховский 2-12, пр-т Ленинский 92, 94; ул. Коммунистическая 59 а,б, 61а (д/сад № 114), ул. Летняя 41-53, 48 (школа № 46), 56 (котельная), ул. П. Морозова 141, 141а, 158-170.

До 20 часов от энергоснабжения отключены потребители по - ул. Ю. Гагарина 18-32, 20а, 24а, 26а, 40, 42, 79-81 (д/сад № 11), ул. Чувашская 1-5, 2, 7 (котельная), ул. Малоярославская 4, 5-11, ул. Танковая 1-11, пер. Краснодонский 2, 4, 13, 15а, ул. Краснодонская 1;

Для работ на водопроводных сетях от холодной воды отключены:

До 12 часов - ул. Чукотская 10, ул. Бакинская 2-6, 7, 12-20, 13, 24, ул. Ялтинская 66д, 125-129, 126 (гимназия), 128, 128а, 134, ул. Шуйская 1-я 2-14, 13-17, ул. Шуйская 2-я 1а,б, 3-11, 4, 6;

До 17 часов - ул. Садовая 1, 4, 7-13 (Городская детская поликлиника № 6), 10а,б, 15-45, 12-16, 14а, ул. Тихорецкая 73, пер. Портовиков 2-й 1;

Для установки водомерных узлов с 10.00 до 15.00 воды не будет на ул. Офицерская 17, 19; ул. Александра Невского 105 а,б, ул. Горького, 209.