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Общество12 августа 2021 11:27

На выходных в Зеленоградск и Светлогорск назначены дополнительные поезда

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

На зеленоградском и светлогорском направлениях с 13 по 15 августа назначены дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

В пятницу, 13 августа, назначен вечерний поезд до Зеленоградска отправлением с Южного вокзала в 19.24, в обратном направлении, из Зеленоградска, - в 20.15. Также назначен дневной поезд до Светлогорска отправлением с Южного вокзала в 14.17, в обратном направлении - в 15.58.

Кроме этого, на направлении Калининград - Зеленоградск с 13 по 15 августа будет курсировать дополнительный поезд до Зеленоградска отправлением с Южного вокзала в 14.38, в обратном направлении - в 15.53.