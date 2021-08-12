На выходных в Зеленоградск и Светлогорск назначены дополнительные поезда

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На зеленоградском и светлогорском направлениях с 13 по 15 августа назначены дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

В пятницу, 13 августа, назначен вечерний поезд до Зеленоградска отправлением с Южного вокзала в 19.24, в обратном направлении, из Зеленоградска, - в 20.15. Также назначен дневной поезд до Светлогорска отправлением с Южного вокзала в 14.17, в обратном направлении - в 15.58.

Кроме этого, на направлении Калининград - Зеленоградск с 13 по 15 августа будет курсировать дополнительный поезд до Зеленоградска отправлением с Южного вокзала в 14.38, в обратном направлении - в 15.53.