Закончился бензин, спустило колесо - Tele2 поможет водителю

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Tele2 заботится о своих клиентах и предлагает им консьерж-сервисы для решения различных проблем. Для автолюбителей компания запустила специальный сервис «Автоконсьерж». Они могут получить своевременную и квалифицированную помощь на дорогах в разных ситуациях – от незначительной поломки автомобиля до серьезных аварий. Обычно подписки на консьерж-сервисы предполагают разовый платеж за год вперед – это достаточно большая сумма. В отличие от них посуточная оплата за сервис «Автоконсьерж» Tele2 – удобно и выгодно.

В случае необходимости специалисты сервиса «Автоконсьерж» подвезут топливо, заменят поврежденное колесо, помогут с запуском двигателя, зарядят или заменят аккумуляторную батарею. При возникновении ДТП сотрудники службы предоставят эвакуатор, вернут машину на дорожное полотно и организуют экспертизу поврежденного транспортного средства.

Помимо этого, эксперты «Автоконсьержа» окажут автолюбителям правовую помощь – проведут юридическую консультацию по телефону, направят типовые документы и инструкции по их составлению. В экстренных ситуациях на дорогах профессиональный юрист проведет переговоры от имени клиента.

Также в список услуг консьерж-сервиса входят: технические консультации, ремонт автомобиля на месте поломки, отключение сигнализации, вскрытие дверей автомобиля, снятие заблокированных болтов колеса и другие. Автолюбители могут получить квалифицированную помощь не только в своем регионе, но и в поездках по России.

Чтобы подключить консьерж-сервис, автовладельцу нужно оставить заявку на сайте компании в разделе с описанием услуги «Автоконсьерж». Достаточно указать фамилию, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты. У клиентов есть возможность оценить преимущества сервиса и первые пять дней пользоваться им бесплатно. После этого периода стоимость подписки составит 15 рублей в день.

Сервис будет востребован у автомобилистов, которые приобрели автомобиль на вторичном рынке, без гарантийного салонного обслуживания