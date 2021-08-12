В Калининграде микрофинансовую фирму оштрафовали на 150 тысяч за частые звонки должнику и его матери

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде микрофинансовую организацию оштрафовали за незаконные действия по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

На горячую линию по вопросам работы коллекторов обратилась жительница Калининграда. Женщина рассказала, что ее сын заключил с микрофинансовой организацией договор потребительского займа на сумму 28,5 тысячи рублей под 365% годовых сроком на 30 дней, по которому возникла просроченная задолженность.

Представители организации начали звонить с требованием погашения долга не только сыну, но и его матери. При этом она не давала согласия на взаимодействие, как того требует федеральное законодательство.

Судебные приставы направили материалы дела в суд, который оштрафовал микрофинансовую организацию на 150 тысяч рублей.