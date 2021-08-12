Пьяный сельчанин ранил беременную жену и грозил зарезать 2-летнюю дочь

Преступник был задержан и доставлен на допрос к следователю. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Неизвестно, что привиделось в пьяном угаре минувшей ночью 12 августа 34-летнему жителю поселка Коврово Зеленоградского района. Но мужик схватил в одну руку нож, в другую - топор и набросился на жену. Та, кстати, на девятом месяце беременности.

Раненой женщине удалось выбежать из дома на улицу и попросить помощи у соседей. Те позвонили в полицию. К встрече правоохранителей сельчанин подготовился. Кроме него в жилище находились трое детей: мальчики 9 и 6 лет - сыновья супруги от первого брака - и 2-летняя дочь преступника. Ее-то он и выбрал в качестве заложницы, взяв на руки и угрожая зарезать, если бойцы спецназа «Викинг» и росгвардейцы попробуют взять дом штурмом.

Переговоры длились несколько часов, но завершилось все благополучно: заботливого отца обезвредили, девочка не пострадала.

- С задержанным работают следователи, - сообщили в региональном управлении СКР. - Потерпевшей женщине и детям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.Ранее семья в поле зрения правоохранительных и надзорных органов не попадала, ее глава к уголовной ответственности не привлекался. Ход следствия контролируется лично руководителем УСКР Дмитрием Бочаровым.

Ковровцу инкриминируют две тяжелые статьи УК РФ - «Покушение на убийство двух лиц, малолетнего, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности» и «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего».