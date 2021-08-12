Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 170 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 104 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 13,

Правдинский городской округ - 7,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ - 11,

Светлогорский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 4,

Славский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ - 4,

Янтарный городской округ – 3,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ - 4.