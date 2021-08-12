Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 170 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 104 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Озерский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 1,
Полесский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 13,
Правдинский городской округ - 7,
Гусевский городской округ – 3,
Светловский городской округ - 11,
Светлогорский городской округ – 3,
Зеленоградский городской округ – 4,
Славский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ - 4,
Янтарный городской округ – 3,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ - 4.