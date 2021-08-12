6 медиков, 7 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 170 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 114 случаев ОРВИ, 24 пневмонии и 32 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 34 пенсионера;

- 6 медицинских работников;

- 7 работников образовательных учреждений;

- сотрудник предприятия торговли и общественного питания;

- 12 работников промышленных предприятий;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 9 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 2 работника с/х предприятий;

- сотрудник банка;

- 33 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 2 воспитанника д/с;

- 7 школьников;

- 3 студента (РАНХиГС);

- 43 неработающих.