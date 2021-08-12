6 медиков, 7 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 170 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 114 случаев ОРВИ, 24 пневмонии и 32 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 34 пенсионера;
- 6 медицинских работников;
- 7 работников образовательных учреждений;
- сотрудник предприятия торговли и общественного питания;
- 12 работников промышленных предприятий;
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- 9 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 2 работника с/х предприятий;
- сотрудник банка;
- 33 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 2 воспитанника д/с;
- 7 школьников;
- 3 студента (РАНХиГС);
- 43 неработающих.