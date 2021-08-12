Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на ул. Гагарина, где сбили 9-летнего велосипедиста

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В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту ДТП на улице Гагарина, в результате которого пострадал юный велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Напомним, вечером 10 августа 21-летний водитель «Мерседеса» врезался в бордюрный камень разделительной полосы. После этого автомобиль вылетел на тротуар и сбил 9-летнего велосипедиста.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование продолжается.