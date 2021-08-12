Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2021 13:10

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на ул. Гагарина, где сбили 9-летнего велосипедиста

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: "КП" Архив

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту ДТП на улице Гагарина, в результате которого пострадал юный велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Напомним, вечером 10 августа 21-летний водитель «Мерседеса» врезался в бордюрный камень разделительной полосы. После этого автомобиль вылетел на тротуар и сбил 9-летнего велосипедиста.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование продолжается.