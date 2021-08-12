Полиция опубликовала видео штурма дома с 2-летней заложницей

Вооруженного преступника задерживали бойцы отряда спецназначения. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области опубликовала видеозапись событий, происходивших в поселке Коврово Зеленоградского района в ночь с на 12 августа. Глава семьи, недавно перебравшейся в нашу область из другого региона страны, судя по всему, словив по пьянке «белочку», сначала набросился с топором на жену, находившуюся на последнем месяце беременности. А когда раненая женщина убежала, взял в заложники 2-летнюю дочь, угрожая зарезать ее, если полиция пойдет на штурм дома.

- Незамедлительно на место выехали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа под руководством врио начальника УМВД России по Калининградской области полковника полиции Андрея Першикова, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В итоге преступника все-таки удалось обезвредить бойцам отряда спецназа «Викинг».

На кадрах видеосъемки момента задержания слышны сначала истошные крики сельчанина, а затем его мольбы:

- Отпустите, пожалуйста!

- Для чего угрожал ножом ребенку? - спрашивают полицейские задержанного.

- Не знаю, пьяный был, переклинило, - признается тот.

Дети (кроме девочки в жилище находилось двое малолетних сыновей женщины от первого брака) не пострадали.