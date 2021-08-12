Почти 200 гектаров в Калининграде перевели в зеленые зоны

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в зеленые зоны переведены 197,53 гектара земель. Соответствующие изменения были внесены в генеральный план города, сообщает пресс-служба областного правительства.

В частности, в зеленые зоны переведены:

– 8,9 га из зоны смешанно-деловой застройки по ул. Стрелецкой;

– 0,34 га из коммунально-складской зоны возле Гагаринского ручья;

– 0,7 га из зоны смешанно-деловой застройки по ул. Фортовая дорога;

– 11,84 га из зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ по Люблинскому шоссе;

– 1,62 га из зоны застройки малоэтажными жилыми домами по ул. Сухумской;

– 0,81 га из зоны смешанно-деловой застройки по Сухумскому переулку;

– 0,79 га в зону озелененных территорий общего пользования по ул. Урицкого;

– 0,56 га из зоны застройки многоэтажными жилыми домами по ул. Каблукова;

– 1,23 га из зоны застройки среднеэтажными жилыми домами по ул. Дальневосточной;

– 0,43 га из зоны застройки среднеэтажными жилыми домами вблизи ул. Бассейной;

– 5,90 га из коммунально-складской зоны в районе ручья Лесного;

– 3,70 га из коммунально-складской зоны вблизи проспекта Победы;

– 115 га из зоны озелененных территорий специального назначения вблизи озера Карповского;

– 2,33 га из общественно-деловой зоны вблизи форта № 5;

– 39,74 га из зоны озелененных территорий специального назначения вблизи ул. Старопрудной;

– 1,64 га из общественно-деловой зоны вблизи ул. А. Невского;

– 0,3 га из общественно-деловой зоны вблизи наб. Маринеско;

– 0,2 га из общественно-деловой зоны вблизи ул. Бесселя;

– 1,5 га из зоны транспортной инфраструктуры вблизи озера Голубое.

По данным областных властей, все изменения связаны с реализацией проекта «Зеленый каркас Калининграда», к формированию которого были привлечены специалисты по урбанистике и озеленению, экологи, жители города. В ходе проекта запланировано увеличение зеленых зон, благоустройство территорий.