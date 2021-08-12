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Дом. Семья12 августа 2021 16:33

В Калининградском зоопарке начали ремонтировать довоенный вольер для медведей

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке начались противоаварийные работы на медвежатнике - объекте, которому почти 100 лет.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, предстоит частично разобрать и переложить ограждение и кирпичную башню над служебным входом.

«Этот ремонт не сделает медвежатник современным объектом, полностью подходящим для содержания медведей, но сделает безопасным для людей и животных», - сообщили в зоопарке, отметив, что сейчас заканчивается проектирование нового вольера для медведей.