В Калининградском зоопарке начали ремонтировать довоенный вольер для медведей

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке начались противоаварийные работы на медвежатнике - объекте, которому почти 100 лет.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, предстоит частично разобрать и переложить ограждение и кирпичную башню над служебным входом.

«Этот ремонт не сделает медвежатник современным объектом, полностью подходящим для содержания медведей, но сделает безопасным для людей и животных», - сообщили в зоопарке, отметив, что сейчас заканчивается проектирование нового вольера для медведей.