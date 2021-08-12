В Калининграде задержали «газовиков», меняющих пенсионерам исправные счетчики за огромные деньги

В Калининградской области пресечена деятельность организованной группы «газовиков», подозреваемых в мошенничестве при замене приборов учета газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в прокуратуру обратились пенсионеры, которые сообщили, что сотрудники компании навязали им услуги по замене газовых счетчиков, несмотря на то, что они были исправными.

«Действуя на территории всей области, они убеждали граждан, в основном пенсионного возраста, о необходимости срочной замены газового оборудования, после чего жильцы приобретали оборудование по стоимости, в несколько раз превышающей рыночную стоимость», - заявили в пресс-службе прокуратуры.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы, после чего в отношении 4 сотрудников газовой компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сейчас потерпевшими по уголовному делу являются 20 граждан, им причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 200 тысяч рублей.