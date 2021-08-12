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Лето в городе12 августа 2021 17:17

Погода в Калининграде на 13 августа: наконец-то жаркая пятница

Температура поднимется до +26 градусов
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

В этом месяце столбик термометра добирался до отметки +25 лишь однажды - во вторник, 10 августа. Теперь, когда Калининградская область попала под крыло азорского антициклона, воздух снова начал прогреваться.

По прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу, 13 августа, в Калининграде будет до +26 градусов. Вероятность осадков оценивается как нулевая.

Атмосферное давление в первой половине дня останется повышенным (764 миллиметра ртутного столба), после чего начнет плавно понижаться.

Ветер сохранит южное направление. Его скорость не превысит 6 метров в секунду.

Влажность в Калининграде будет колебаться от 87% утром до 50% днем и 70% вечером.