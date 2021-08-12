В ГИБДД напомнили калининградцам, как правильно разворачиваться с трамвайных путей

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Госавтоинспекция Калининградской области записала ролик с напоминанием правил при развороте с трамвайных путей. Видео продолжительностью почти 4 минуты опубликовано на официальной странице регионального УГИБДД во ВКонтакте.

- Не забывайте требования пункта 8.5 Правил дорожного движения и выполняйте указания дорожных знаков, - призвали калининградских водителей авторы.

Напомним, что пункт 8.5 ПДД гласит: «Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение».