Жительница Черняховска располосовала лицо мужу бритвой

Причиной конфликта стало желание 30-летнего мужчины расстаться со второй половинкой. Узнав об этом, супруга схватила попавшийся под руку бритвенный станок и набросилась на пока еще законного мужа. Потасовка закончилась резаными ранами лица с левой и правой стороны, шеи и предплечья. Медицинская экспертиза показала, что у пострадавшего диагностирован лёгкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».