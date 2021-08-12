В Калининграде собирают деньги для девочки, у которой начались осложнения после пореза пальца

. Фото: Фонд "Берег надежды"

В сентябре 2019 года маленькая калининградка Катя Бровко получила бытовую травму - порезала палец. И только спустя год удалось установить, что у девочки повреждены два сухожилия. Сейчас Кате три годика и исправить застарелую травму могут только в федеральных центрах.

- На саму консультацию семье выделили квоту. Мы собираем средства на перелет и анализы. Сумма к сбору – 28 300 рублей, - сообщает благотворительный фонд «Берег Надежды». Ребенку необходимы консультация о проведении операции в столичных центрах, где работают ведущие травматологи страны. Сбор проводится здесь.