Ночью в Калининградской области сгорели «Ниссан» и БМВ

Первое сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01.34 ночи. Во 2-м Дачном переулке в Черняховске в автомобиле «Ниссан Кашкай» выгорели моторный отсек и частично салон на общей площади 4 кв. м.

Спустя час пожарных вызвали на улицу Пушкинскую в поселке Малое Исаково Гурьевского района. В БМВ огонь повредил моторный отсек и левую часть автомобиля. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в обоих случаях реагирование пожарных было своевременным, никто не пострадал.