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Происшествия13 августа 2021 9:05

В девятиэтажном доме в Гурьевске произошел пожар из-за загоревшегося на сковороде масла

Пострадало имущество жильцов
Николай Литвинов
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Пожар случился в четверг в 19.00 на улице Строительной в Гурьевске. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, возгорание произошло на третьем этаже девятиэтажного кирпичного многоквартирного жилого дома. На кухне загорелось подсолнечное масло на сковороде. Огонь повредил натяжной потолок на площади 4 кв. м и кухонную мебель на площади 2 кв. м.

На место происшествия выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-20 в составе 5 человек и 1 единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных. Никто не пострадал.