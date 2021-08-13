Арендаторов для бювета ищет Министерство обороны РФ , которому принадлежит объект. Одноэтажное кирпичное здание было построено на улице Ленина в 1980 году и перестроено в 2010-м. Разливаемая здесь минеральная вода применяется при заболеваниях желудка, печени, желчных путей, кишечника, почек и мочевыводящих путей, однако прием должен определяться лечащим врачом.

Судя по информации, опубликованной на официальном сайте Российской Федерации по проведению торгов, аукцион по выбору арендатора бювета состоится 7 сентября 2021 года. Сдавать объект Министерство обороны планирует сразу на 5 лет с ежемесячным платежом в 32 670 рублей.