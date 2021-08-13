За месяц число вакансий в Калининградской области выросло всего на 1%

Рынок труда в нашем регионе в июле оценили эксперты hh.ru. Как отмечается в отчете, на пике лета большого прироста числа вакансий в Калининградской области не было (+1%), активность работодателей была аналогична июню.

Сильнее всего изменилось число вакансий в сфере управления персоналом (+21% по сравнению с прошлым месяцем), в сфере госслужбы (+18%), в области рабочего персонала (17%), в закупках (13%). Наименьшая доля вакансий за последний месяц была размещена в области спортклубов, фитнеса и салонов красоты, в области ресторанно-гостиничного бизнеса, в медицинской сфере, а также в области науки и образования.

По итогам июля зарплату от 145 000 рублей в Калининградской области предлагали в более чем 200 вакансиях. В целом за последний месяц медианная предлагаемая зарплата в вакансиях региона уменьшилась на 200 рублей и на данный момент составляет 41 100 рублей.

Опираясь на общий тренд по увеличению показателей зарплаты в России (средний рост на 4,1%), эксперты прогнозируют, что зарплаты будут расти. Однако значительного повышения стоит ожидать только в случае улучшения ситуации в экономике, на которую сильно влияет пандемия. Стабильного роста показателей заработной платы, по мнению аналитиков, можно ожидать в индустрии разработки ПО, где за год средний совокупный доход вырос на 9,1%, а также в других областях, которые наименее всего подвержены риску в условиях пандемии COVID-19.