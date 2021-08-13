Турист из Москвы погиб во время спасения утопающей

Вчера, 12 августа, на диком пляже в районе поселка Павлово Балтийского муниципального района погиб мужчина.

По предварительным данным, сначала начала тонуть одна из купавшихся в море женщин. Оказавшиеся поблизости отдыхающие выстроились в цепочку, пытаясь вытащить утопающую из воды. В итоге это получилось, однако сильные волны начали уносить людей от берега. Один из них - 54-летний житель Москвы - выплыть не смог и захлебнулся. Когда его наконец заметили, человек уже не подавал признаков жизни.

- По данному факту следователями Светлогорского межрайонного следственного отдела организована доследственная проверка, - сообщили в региональном управлении СКР. - В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.