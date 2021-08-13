В Калининграде мужчина обманул спасателей, чтобы они быстрее помогли сенбернару, упавшему в яму

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В Калининграде в Центр обработки вызовов системы-112 обратился очевидец, который сказал, что в 10-метровую яму вместе со своей собакой упал мужчина. При повторном вызове заявитель сообщил о том, что у человека начинается кислородное голодание…

Как сообщили в пресс-службе системы-112, на место выдвинулись оперативные службы. Однако выяснилось, что в яму упала только собака породы сенбернар, а человеку помощь не потребовалась, так как он находился рядом с ямой.

«Заявитель сообщил ложную информацию лишь для того, чтобы службы оперативнее отреагировали на вызов», - отметили в колл-центре.