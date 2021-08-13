В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 13 августа нет света и воды

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В Калининграде в пятницу, 13 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов отключено электричество на ул. П. Морозова, 146-156, 172, ул. Летней, 41-53, 48 (школа № 46), 50а, 56, 56а, ул. Коммунистической, 51, в Летнем проезде, 2-28, на ул. Карамзина 1-7, 9, 15, ул. У. Громовой, 39-41, 59а, 105, 109, 113, 119, бульваре Южном, 2а, пр-те Советском, 82, ул. Косм. Пацаева, 6а, ул. Пугачева, 11а.

До 16.30 без электричества останутся дома в пер. Лукашова, 4-12, 12а, на ул. Габайдулина, 58, пр-те Советском, 285.

С 9 до 20 часов от энергоснабжения отключены дома на ул. Ю. Гагарина, 18-32, 20а, 24а, 26а, 40, 42, 79-81 (д/с № 11), ул. Чувашской, 1-5, 2, 7 (котельная), ул. Малоярославской, 4, 5-11, ул. Танковой, 1-11, в пер. Краснодонском, 2, 4, 13, 15а, на ул. Краснодонской, 1, Московском пр-те, 60-68.

От холодной воды отключены дома на ул. Орудийной, 38-42а, ул. Знойной, 1-7, 9-13, ул. Горького, 16-24а, 16-28.