43 безработных, 4 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 171 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 128 случаев ОРВИ, 12 пневмоний и 31 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 37 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

- 4 работника образовательных учреждений;

- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 11 работников промышленных предприятий;

- 10 работников транспортных предприятий, водителей;

- 10 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник банка;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 24 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- воспитанник д/с;

- 3 школьника;

- студент (судостроительный техникум);

- 43 неработающих.