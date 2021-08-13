43 безработных, 4 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 171 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 128 случаев ОРВИ, 12 пневмоний и 31 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 37 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
- 4 работника образовательных учреждений;
- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 11 работников промышленных предприятий;
- 10 работников транспортных предприятий, водителей;
- 10 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник банка;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 24 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- воспитанник д/с;
- 3 школьника;
- студент (судостроительный техникум);
- 43 неработающих.