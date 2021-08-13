В Светлогорске женщине не налили в баре в долг, и она устроила дебош

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Светлогорске сотрудники Росгвардии задержали буйную посетительницу бара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в питейном заведении на улице Октябрьской. 36-летняя дама знатно напилась и планировала продолжить банкет, однако деньги на ее банковской карте закончились. Горожанка попросила налить ей в долг, но бармен отказался. После этого она стала оскорблять персонал и даже пыталась развязать драку.

Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.