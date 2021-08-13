Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области был выявлен 171 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 92 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 6,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 14,
Гвардейский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 9,
Правдинский городской округ - 1,
Гусевский городской округ – 10,
Светлогорский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 2,
Светловский городской округ - 9,
Краснознаменский городской округ –5,
Советский городской округ - 3,
Янтарный городской округ – 1,
Неманский городской округ – 2,
Мамоновский городской округ – 3,
Черняховский городской округ - 8.