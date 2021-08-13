Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области был выявлен 171 новый случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 92 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 6,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 14,

Гвардейский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 9,

Правдинский городской округ - 1,

Гусевский городской округ – 10,

Светлогорский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 2,

Светловский городской округ - 9,

Краснознаменский городской округ –5,

Советский городской округ - 3,

Янтарный городской округ – 1,

Неманский городской округ – 2,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ - 8.