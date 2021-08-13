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Общество13 августа 2021 13:06

Мстительный калининградец порезал колеса на машине бывшей сожительницы

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В полицию Светлогорска обратилась местная жительница, которая сообщила, что кто-то порезал колеса на ее «Ауди», припаркованной на улице Разина. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Участковые выяснили, что колеса порезал бывший сожитель горожанки. Ранее судимый 38-летний местный житель решил отомстить 29-летней женщине, однако пошел на преступление только через год после расставания. Используя строительный нож, он порезал шины на трех колесах.

На подлого мужика завели уголовное дело за умышленное уничтожение имущества.