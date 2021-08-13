На Куршской косе оборудовали новую обзорную площадку

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Новая обзорная площадка появилась на Куршской косе на озере Чайка вблизи поселка Рыбачий. Это металлическая конструкция площадью 200 квадратных м на 20 винтовых сваях.

«Ячеистая поверхность площадки не позволит скапливаться влаге. Кроме того, если понадобится, конструкция может быть полностью демонтирована и перенесена на новое место», - сообщили в пресс-службе нацпарка, отметив, что деревянные конструкции, которые использовали раньше, быстро выходили из строя.

27-метровый настил, ведущий от дороги к площадке, выполнен из полимер-песчаного композита, в состав которого входят песок и сданный на переработку пластик (крышки, ящики, пакеты и т.д.). Открыть площадку, которая является частью инфраструктуры экологической тропы «Высота Мюллера», планируется 20 августа.