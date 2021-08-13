Более 4 тысяч калининградцев захотели голосовать по месту фактического нахождения

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В Калининградской области продолжается прием заявлений от избирателей для голосования по месту фактического нахождения. За полторы недели более 4300 человек выбрали удобный для себя избирательный участок. Об этом сообщает пресс-служба Облизбиркома.

Со 2 августа территориальные избирательные комиссии и многофункциональные центры приступили к приему заявлений для голосования по месту фактического нахождения. Кроме того, заявление можно подать круглосуточно и на портале Госуслуги.

Подать заявление о возможности проголосовать по месту нахождения можно:

- в любом МФЦ - по 13 сентября (в часы работы с 8.00 до 20.00);

- через портал «Госуслуги» - до 24.00 (московского времени) 13 сентября;

- в любой территориальной комиссии - по 13 сентября (в будние дни с 16.00 до 20.00, в выходные – с 10.00 до 16.00). Адреса ТИК можно найти на интерактивной карте.