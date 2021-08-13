Суд арестовал жителя Коврово, угрожавшего зарезать свою маленькую дочь

Зеленоградский районный суд удовлетворил ходатайство следователя Светлогорского межрайонного следственного отдела управления СКР по Калининградской области об аресте жителя поселка Коврово, угрожавшего зарезать свою 2-летнюю дочь.

Напомним, в ночь на 12 августа 34-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом и топором на жену, находившуюся на последнем месяце беременности. Женщина получила резаные раны обеих рук, но смогла выбежать из дома и укрыться у соседей. Прибывших полицейских сельчанин встретил с маленькой дочкой на руках и заявил, что зарежет ребенка при попытке штурма квартиры. В результате проведенной операции преступник был обезврежен бойцами отряда спецназначения «Викинг», девочка не пострадала.

- В тот же день подозреваемому предъявили официальное обвинение, с подследственным была проведена проверка показаний на месте, - рассказала старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко. - Вину в совершенных преступлениях мужчина признал, в качестве мотива он указал бытовую ссору на почве ревности.

Следователи указали суду, что обвиняемый не имеет ни регистрации на территории региона, ни постоянного источника дохода и может скрыться или оказать давление на потерпевших, а также предпринять меры к сокрытию либо уничтожению доказательств своей вины. В результате мужчина был водворен в следственный изолятор до 12 октября.