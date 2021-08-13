Калининградский велосипедист завоевал золото летней Спартакиады молодежи России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Ижевске прошли финальные состязания одного из самых масштабных национальных соревнований среди наиболее перспективных атлетов страны в трех трюковых дисциплинах велоспорта.

В дисциплине «BMX-фристайл-парк» чемпионом стал медалист всероссийских соревнований 2021 года Анар Алиев. Представитель Калининградской областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва опередил в итоговом протоколе 25 сверстников.

Для победы нужно было пройти квалификацию, выйти в финальный тур и продемонстрировать за две минутные попытки лучший результат. Провалив первый заезд Анар Алиев набрал во втором 91,33 балла. Это позволило опередить ближайших преследователей из Краснодарского края и Санкт-Петербурга на 1,5 и 2,5 балла соответственно.

Теперь калининградский спортсмен примет участие в чемпионате России, который состоится 5 сентября.