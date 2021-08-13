Алиханов сообщил, на каких улицах в Калининграде высадят новые деревья

. Фото: Инстаграм.

В октябре в Калининграде высадят крупномерные деревья и кустарники на шести участках в рамках проекта «Зеленый каркас». Об этом в своем Инстаграме сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Озеленение сложившихся улиц - это всегда поиск взвешенного решения. Нужно учесть инженерные коммуникации, причем существующие и запланированные», - написал глава региона.

Где высадят новые деревья:

1. Сельма: ул. Согласия (2.1, 2.4), ул. Маточкина (8.5) - здесь высадим клен красный (5 шт.), боярышник сглаженный (9 шт.), липу мелколистную двух разновидностей (9 шт.).

2. Ул. У. Громовой (3, 3.2) - клен красный (18 шт.), боярышник сглаженный (5 шт.), липа европейская (12 шт.).

3. Кошевого - Интернациональная (4, 4.4, 4.5) - здесь высадим клен красный (9 шт.), клен остролистный (3 шт.), боярышник сглаженный (10 шт.), липу мелколистную (10 шт.).

4. На Ул. Гайдара (5, 5.1, 5.2, 5.4, 7) появятся клен красный (18 шт.), клен остролистный (5 шт.), боярышник сглаженный (21 шт.), липа мелколистная (4 шт.), липа европейская (6 шт.), липа мелколистная Greenspire (11 шт.).

5. Верхнее озеро (12, 12.4, 12.6, 12.11, 12.12, 38) - клен красный (19 шт.), клен остролистный (1 шт.), боярышник сглаженный (14 шт.), липа мелколистная Winter orange или Rancho (3 шт.), липа европейская (5 шт.), липа мелколистная Greenspire (9 шт.).

6. Дмитрия Донского (после удаления пней): боярышник сглаженный (Paul’s scarlet, Rosea flore pleno, Crimson cloud) - 2 шт., клен полевой (в изгородь вдоль забора стадиона) - 145 шт.