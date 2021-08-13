Погода на выходные в Калининграде: похолодание, дождь и усиление ветра

. Фото: Александр Подгорчук

После теплой солнечной пятницы Калининград ждут довольно прохладные выходные.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 14 августа, температура не превысит +24 градусов. Будет облачно, но преимущественно без осадков. Атмосферное давление - идеальное: 760 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье температура продолжит снижаться. Ориентир составляет +21...+22 градуса. Портал rp5.ru прогнозирует слабый дождь и усиление ветра до 14 метров в секунду в порывах. Давление упадет до 756 миллиметров и останется стабильным.