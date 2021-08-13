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Лето в городе13 августа 2021 18:45

Погода на выходные в Калининграде: похолодание, дождь и усиление ветра

Температура будет заметно ниже, чем сегодня
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

После теплой солнечной пятницы Калининград ждут довольно прохладные выходные.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 14 августа, температура не превысит +24 градусов. Будет облачно, но преимущественно без осадков. Атмосферное давление - идеальное: 760 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье температура продолжит снижаться. Ориентир составляет +21...+22 градуса. Портал rp5.ru прогнозирует слабый дождь и усиление ветра до 14 метров в секунду в порывах. Давление упадет до 756 миллиметров и останется стабильным.