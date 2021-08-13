Замминистра промышленности РФ оценил рост экономики Калининградской области

Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных в ходе своей рабочей поездки в Калининград отметил положительную динамику ключевых показателей промышленного развития региона

- По индексу промышленного производства за январь – июнь рост составил 110 процентов к предыдущему году. И, что немаловажно, рост индекса обрабатывающих производств, который является показателем «здоровья» промышленности, составил уже больше 111 процентов за этот же период. Это говорит о том, что промышленность региона развивается, - заявил московский гость на встрече с губернатором Антоном Алихановым и представителями янтарной отрасли.

По мнению Беспрозванных, янтарный кластер является одним из двух промышленных кластеров, которые на сегодняшний день существуют в регионе, и это объединение показывает лучшие свои результаты. Замминистра планирует обсудить с представителями властей региона и янтарщиками вопросы развития переработки янтаря и экспорта янтарных изделий. Также Минпромторг РФ рассчитывает на участие калининградских янтарщиков в предстоящем конкурсе промышленных кластеров на получение субсидий для возмещения затрат в проектах импортозамещения.