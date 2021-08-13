Калининградка вместе с подругой обокрала мать своего парня

Не известно, как до этого жительница Багратионовска относилась к 19-летней подруге своего сына, проживавшей в одном из поселков округа. Да уже и не важно – наверняка теперь это отношение будет резко отрицательным.

Дело в том, что пресловутая «герлфренд» вместе со своей 20-летней односельчанкой посетила магазин одежды в Баграте и столкнулась там с потенциальной тещей. Тут-то девицы и проявили себя во всей красе. Пока одна заговаривала зубы женщине, другая подкралась сзади и вытянула у горожанки из сумки кошелек с деньгами.

Добыча, как установили воровки, попрощавшись со своей жертвой, составила 36 тысяч рублей наличными. Кошелек как улику подружки выкинули куда подальше, 30 тысяч разделили на три части, разложили по полиэтиленовым пакетам и до поры прикопали в укромных местах, а остальное прогуляли.

Местонахождение «секретиков» вместе с личностями подозреваемых установили сотрудники угрозыска. Содеянное сельчанками тянет на статью УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». А это в перспективе «зона» на срок до 5 лет.

Свадьбу по любому придется отложить.