В армейском корпусе Балтфлота началась ревакцинация военнослужащих

Более 800 военнослужащих воинских частей армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, будут ревакцинированы до конца августа. Об этом сообщает Группа информационного обеспечения ВМФ России.

Повторная вакцинация проходит на базе медучреждений объединения. К ней привлечены граждане, прошедшие полный курс вакцинации до 1 февраля этого года, а также переболевшие коронавирусом, но имеющие низкие показатели антител.

Ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил РФ проводится с 1 июля в соответствии с решениями министра обороны России и оперативного штаба военного ведомства в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.